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    Военного из Ростовской области будут судить по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне

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    Военнослужащего Ростовского гарнизона обвиняют в государственной измене и незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Уголовное дело в отношении Ильи Трачука рассмотрит Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону, сообщает 28 марта ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Подробности уголовного дела не раскрываются. Известно лишь, что очередное заседание суда намечено на 10 апреля.

    По данным гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону, военнослужащего в 2022 году дважды привлекали к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

    13 марта на Дальнем Востоке под уголовное преследование по делу о государственной измене попала активистка движения «ЯМыФургал». По версии следствия, хабаровчанка поддерживала не только приговорённого к 22 годам бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, но и ВСУ — финансово.

    Приготовление к аналогичному преступлению вменяют 33-летнему жителю Петрозаводска.

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