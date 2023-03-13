В ФСБ ещё два дела по статье о госизмене. Под подозрением мужчина из Карелии и сторонница Фургала

Ещё двое россиян заподозрены в противозаконных отношениях с Вооружёнными силами Украины. Об этом 13 марта сообщает Федеральная служба безопасности.



На Дальнем Востоке под уголовное преследование попала активистка движения «ЯМыФургал». По версии следствия, хабаровчанка поддерживала не только приговорённого к 22 годам бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, но и ВСУ — финансово.

«Подозреваемая, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, осуществила переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.