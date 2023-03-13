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    В ФСБ ещё два дела по статье о госизмене. Под подозрением мужчина из Карелии и сторонница Фургала

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    Ещё двое россиян заподозрены в противозаконных отношениях с Вооружёнными силами Украины. Об этом 13 марта сообщает Федеральная служба безопасности.

    На Дальнем Востоке под уголовное преследование попала активистка движения «ЯМыФургал». По версии следствия, хабаровчанка поддерживала не только приговорённого к 22 годам бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, но и ВСУ — финансово.

    «Подозреваемая, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, осуществила переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.

    В следственном управлении службы возбуждено дело по статье о государственной измене (275 УК).

    Приготовление к аналогичному преступлению вменяют 33-летнему жителю Петрозаводска. Мужчину задержали в пункте пропуска «Караузек» в Астраханской области, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ. По версии следствия, подозреваемый с медикаментами и амуницией через Казахстан пытался покинуть Россию, чтобы воевать на стороне ВСУ.

    Ранее в УФСБ по Новгородской области сообщили об аресте россиянина, в котором следствие видит агента украинской разведки.

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