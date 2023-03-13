В Новгородской области ФСБ задержала мужчину по подозрению в работе на Минобороны Украины

Гражданина России задержали в Новгородской области по подозрению в работе на Министерство обороны Украины. Как 13 марта сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ, мужчина якобы пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен, действуя в интересах украинского управления разведки.
УФСБ по Новгородской области
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.
Суд арестовал мужчину на два месяца. Ведутся следственные действия.