Окружающие смотрели и не помогали. В Уфе ребенок провалился под лед и сам выбрался

Юный житель Уфы совершил критически опасную прогулку по льду. Он провалился в разлом, но сумел подняться и быстро пошел к берегу.
Пугающую видеозапись 27 марта публикует пресс-служба МЧС России. По данным управления ведомства по Республике Башкортостан, инцидент произошел на озере Кустаревское.
Официальный канал МЧС России
На кадрах видно, что ребенок на льду не один — ближе к земле стоит другая фигура, а на берегу на происходящее смотрят еще две. Когда мальчик упал, никто не попытался подойти к нему.