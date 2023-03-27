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    Окружающие смотрели и не помогали. В Уфе ребенок провалился под лед и сам выбрался

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    Юный житель Уфы совершил критически опасную прогулку по льду. Он провалился в разлом, но сумел подняться и быстро пошел к берегу.

    Пугающую видеозапись 27 марта публикует пресс-служба МЧС России. По данным управления ведомства по Республике Башкортостан, инцидент произошел на озере Кустаревское.

    Официальный канал МЧС России

    На кадрах видно, что ребенок на льду не один — ближе к земле стоит другая фигура, а на берегу на происходящее смотрят еще две. Когда мальчик упал, никто не попытался подойти к нему.

    Как писала «Фонтанка», на днях со льда Ладожского озера спасли пятерых рыбаков, причем одного пришлось вытаскивать из полыньи. Кроме того, спасатели пришли на помощь собаке по кличке Бонита, оказавшейся в полынье недалеко от яхт-клуба «Балтиец».

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