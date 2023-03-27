Окружающие смотрели и не помогали. В Уфе ребенок провалился под лед и сам выбрался

Юный житель Уфы совершил критически опасную прогулку по льду. Он провалился в разлом, но сумел подняться и быстро пошел к берегу.



Пугающую видеозапись 27 марта публикует пресс-служба МЧС России. По данным управления ведомства по Республике Башкортостан, инцидент произошел на озере Кустаревское.