Петербургские спасатели достали собаку из полыньи в Финском заливе

Петербургские спасатели достали из полыньи в Финском заливе собаку. Животное на льдине в районе яхт-клуба «Балтиец» заметили очевидцы, они же и вызвали помощь. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сотрудники поисково-спасательной службы сняли собаку со льда и доставили на спасательную станцию, где выяснилось, что ее зовут Бонита. На ошейнике у Бониты был указан номер телефона хозяина. Вскоре собака и хозяин встретились. Как животное оказалось на льду — загадка.

Спасатели напоминают, что выходить на лед смертельно опасно. Ледовый покров водоемов активно разрушается, уже сейчас толщина льда в Финском заливе в разных местах составляет всего 5–10 сантиметров.



Риск для жизни и штрафы, предусмотренные за нарушение запрета о выходе на лед, многих не пугают. Так, за последние дни пришлось спасать 13 человек, отправившихся порыбачить на лед залива.