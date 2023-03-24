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    Два человека в этом году погибли, выйдя на лед в Петербурге. Завтра на водоемах будет особенно опасно

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    Несмотря на многочисленные предупреждения, некоторые петербуржцы отваживаются выходить на лед. С начала сезона 116 человек, решившихся на это, пришлось спасать, а для двоих риск обернулся гибелью.

    В субботу, сообщает 24 марта пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области, ступать на лед будет особенно опасно. В городе ожидается +7 градусов, поэтому последние зимние оковы могут разрушиться. Так что в разных местах Финского залива толщина льда составляет всего 5–10 сантиметров.

    За последние дни в Петербурге пришлось спасать 13 рыбаков, обосновавшихся на Финском заливе, и фигуристов, провалившихся под лед на Фонтанке.

    Напомним: «ледовый» запрет действует в Петербурге до 15 апреля. Нарушителям грозят штрафы от одной до пяти тысяч рублей.

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