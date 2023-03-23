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    Тонкий лёд Фонтанки проломился под ногами авантюриста, решившего испытать судьбу в центре города. Досталось и его другу

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    Прогулка двух мужчин по льду Фонтанки закончилась больницей. Но могла закончиться и чем похуже.

    МЧС и скорую вызвали очевидцы накануне около одиннадцати вечера к дому 113 по набережной реки Фонтанки, стало известно «Фонтанке» 23 марта. По предварительной информации, двое не сильно трезвых мужчин гуляли по льду реки, и один из них провалился. Полицейские, увидев это, бросились ему на помощь. Также им помогал второй участник прогулки. Двоих пострадавших — 19 и 29 лет — отправили с предварительным диагнозом «переохлаждение» в Мариинскую больницу.

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