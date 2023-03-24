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    На Ладожском озере спасли рыбаков. Одного пришлось вытаскивать из полыньи

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    Ледовый покров водоемов с приходом тепла активно разрушается, но многих любителей подледного лова риск не пугает. Так, сегодня со льда Ладожского озера спасли пятерых горе-рыбаков. Одного из них пришлось вытаскивать из полыньи. Об этом 24 марта рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.

    А накануне 13 рыбаков сняли со льда Финского залива в районе порта «Бронка». Люди оказались отделены от берега трещиной шириной в десять метров.

    Иногда в опасности на льду оказываются и животные. В пятницу спасатели пришли на помощь собаке по кличке Бонита, оказавшейся в полынье недалеко от яхт-клуба «Балтиец». С Бонитой всё хорошо — на берегу ее встретил хозяин.

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    Ладожское озеро
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