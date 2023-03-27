VK рассказала о новой программе поддержки разработчиков мини-приложений

Разработчики мини-приложений на платформе VK Mini Apps получили доступ к программе поддержки VK Cloud. Каждый ее участник ежемесячно будет получать бонус в размере 2500 рублей, сообщает 27 марта пресс-служба компании.
Средства будут начисляться на счет в личном кабинете, разработчики смогут потратить их на облачные сервисы, в том числе оплачивать вычислительные ресурсы и сервисы VK Cloud, где доступно около 30 инфраструктурных и платформенных сервисов, а также современные инструменты для разработки отказоустойчивых приложений.
Программа будет действовать до конца 2023 года. Чтобы приять в ней участие, необходимо создать учетную запись на платформе VK Cloud и заполнить специальную форму, указав ID проекта.
По словам вице-президента по технологиям и разработке VK, СТО «ВКонтакте» Александра Тоболя, сейчас на платформе VK Mini Apps доступны десятки тысяч сервисов. Компания уже утроила выплаты за показ рекламы в приложениях и добавила новые форматы монетизации, поддержка позволяет разработчикам не отвлекаться на рутинные вопросы.
«Теперь мы рады анонсировать новую программу поддержки и предоставить разработчикам облачные вычислительные мощности. Они могут размещать свои мини-приложения в VK Cloud и без дополнительных затрат использовать готовые облачные сервисы для быстрого развития и гибкого масштабирования проектов», — рассказал Тоболь.