VK рассказала о новой программе поддержки разработчиков мини-приложений

Разработчики мини-приложений на платформе VK Mini Apps получили доступ к программе поддержки VK Cloud. Каждый ее участник ежемесячно будет получать бонус в размере 2500 рублей, сообщает 27 марта пресс-служба компании.



Средства будут начисляться на счет в личном кабинете, разработчики смогут потратить их на облачные сервисы, в том числе оплачивать вычислительные ресурсы и сервисы VK Cloud, где доступно около 30 инфраструктурных и платформенных сервисов, а также современные инструменты для разработки отказоустойчивых приложений.

