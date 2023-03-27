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    Лужа в Мурино не оставила шансов «Газели»

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    Рёв «Газели», застрявшей в глубокой яме, слышали сегодня во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом со ссылкой на местную администрацию 27 марта сообщает 47news.

    Девяткино online

    Кадры, на которых показаны мытарства фургона с логотипом известного маркетплейса, были опубликованы в социальных сетях. Водитель, как заметно, тщетно пытается выбраться из западни. Тросом его вытягивает аналогичная машина. Операция, по словам автора ролика, развернулась на Воронцовском бульваре в Мурино.

    В администрации города сообщили, что сейчас официально движение возможно лишь по нечётной стороне бульвара. Водители фактически перемещаются по газону, когда сокращают дорогу на противоположной стороне, у домов 18 и 20.

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