Со здания академии СК в Петербурге на голову рабочему упал кирпич

Мужчину госпитализировали в Адмиралтейском районе после того, как его осыпало осколками кирпича.



Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, инцидент произошел около полудня на набережной Мойки, 96, где расположена академия СК. По предварительной информации — во время точечного ремонта. Пострадавшего рабочего увезла скорая, но скорее для того, чтобы убедиться, что он не получил серьезных скрытых травм. Его состояние якобы оценивается как удовлетворительное.

Получить к моменту публикации новости комментарий от академии СК «Фонтанке» не удалось.

