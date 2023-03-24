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    Со здания академии СК в Петербурге на голову рабочему упал кирпич

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    6 комментариев

    Мужчину госпитализировали в Адмиралтейском районе после того, как его осыпало осколками кирпича.

    Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, инцидент произошел около полудня на набережной Мойки, 96, где расположена академия СК. По предварительной информации — во время точечного ремонта. Пострадавшего рабочего увезла скорая, но скорее для того, чтобы убедиться, что он не получил серьезных скрытых травм. Его состояние якобы оценивается как удовлетворительное.

    Получить к моменту публикации новости комментарий от академии СК «Фонтанке» не удалось.

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    КирпичТравмаСкораяСК
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
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