Мобилизованный вернулся домой и в соцсетях прочитал, что он уклонист. В суде он заставил сплетников платить

Мобилизованный вернулся домой из-за болезни, но в городе пошли слухи, что он выплакал отсрочку Инфографика: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Началось всё с того, что житель Краснотурьинска, назовем его Николай, получил 28 сентября 2022 году повестку. На следующий день, как и было предписано, он явился на призывной пункт, откуда его вместе с другими мобилизованными отправили в Екатеринбург. Уже там Николая обследовала военно-медицинская комиссия, которая отправила его обратно в Краснотурьинск проходить медосвидетельствование. В документах суда говорится, что дополнительное обследование понадобилось, поскольку полугодом ранее Николай перенес операцию и имеет травму ноги.



На следующий день мужчина отправился к врачу, для решения вопроса потребовалась выписка из медкарты. А 4 октября он получил в WhatsApp сообщение от знакомого, который ранее тоже получил этот текст от другого пользователя.

Текст сообщения (орфография и пунктуация сохранены):

«Таких не берут в космонавты. Призывник [Николай] всячески пытался уйти от призыва. Но его призвали. Нытье не помогло. Его призвали. Но он же выплакал себе отсрочку».

По виду сообщения Николай понял, что оно поступило по корпоративной сети. Поэтому он обратился к руководителю пресс-центра завода и выяснил, что сообщение было отправлено некой женщиной, назовем ее Марина. Выяснилось также, что имело место еще одно сообщение.



Текст второго сообщения (орфография и пунктуация сохранены): «Вопрос мой в том, как может руководить коллективом УПШ-2 ЦПС [Николай], который перед всем призывным народом, а именно Мужчинами с большой буквы, многие из которых работали и видели этот беспредел, ползал на коленях, чтобы его вернули домой!!!!! Как этот немужик, неуважаемый руководитель будет руководить участком, где его не уважают люди?».



Сообщения прочитали многие коллеги Николая и он переживал о том, какое мнение о нем сложится, — правдой, по его словам, там было только указанное место работы. Он получил повестку и явился в призывной пункт, никогда ни к кому не обращался, чтобы избежать призыва. Да он даже участвовал ранее в боевых действиях — в 2000 году. Так что фразы «пытался уйти от призыва», «выплакал себе отсрочку», «ползал на коленях» были для него оскорбительны, а его авторитет перед руководством и подчиненными пострадал из-за клеветы. С заявлением об этом он и пошел в суд.



Николай просил признать сведения несоответствующими действительными, а ответчика, вернее ответчицу — опубликовавшую сообщение Марину — заставить опровергнуть свои слова среди участников группы завода в Whats App. Кроме того, он хотел получить компенсацию морального вреда и судебных расходов — в общей сложности 505 800 рублей.

В суде Марина признала, что именно она отправляла сообщения. Она сказала, что 29 сентября вместе с Николаем мобилизовали ее знакомого, который затем был направлен для дальнейшего прохождения военной службы. Он-то и рассказал Марине, что Николай пытался избежать призыва и просил, чтобы его вернули домой. Возмутившись, она написала на страничке завода во «ВКонтакте», где работники могут задавать различные вопросы и получать на них ответы от руководства, уверенная в том, что никто, кроме сотрудников пресс-службы, сообщения читать не будет. Получив ответ, она больше не распространяла свои сообщения.



Сотрудница пресс-службы в свою очередь передала сообщения директору по персоналу и директору по производству, поскольку этого требовала инструкция. В суде она заявила, что не знает, каким образом сообщения попали в Whats App, судя по всему, переписка была сфотографирована и разослана иным лицам, но она тут ни при чем и кто виноват, не знает.



Марина, автор сообщения, заявила, что сожалеет о случившемся, поскольку при рассмотрении дела узнала, что Николай вернулся из-за болезни. Она просила учесть ее материальное положение, ссылаясь на невысокую зарплату, кредиты и ребенка.



Итог этой истории За Николая заступился военком, который подтвердил, что мобилизованного вернули для определения категории годности. Данных об уклонении от призыва на военную службу по частичной мобилизации у него нет. Коллега Николая, мобилизованный с ним в один день, сказал, что тоже не видел, чтобы тот уклонялся, хотя медосмотр проходил в общем помещении и все видели действия других призывников. Потом они вместе возвращались домой — у выступающего свидетелем коллеги тоже было заболевание, а Николай рассказал ему о травме.

Против Николая никто не выступил, имя своего знакомого, передавшего ей ложные сведения, Марина называть отказалась. Сведения признали ложными и порочащими.

— Данные фразы умаляют достоинство истца, поскольку при их восприятии иными лицами формируется мнение о том, что истец в нарушение Указа президента Российской Федерации о частичной мобилизации и решения призывной комиссии по мобилизации при отсутствии уважительных причин пытался избежать призыва на военную службу по мобилизации незаконными способами, предпринимая для этого унизительные действия, — заключил суд.



Марину обязали опровергнуть свои сообщения, разместив информации в сообществе «РУСАЛ Краснотурьинск» в сети «ВКонтакте». Правда, размер компенсации морального вреда суд определил в десять раз меньше, чем запрашивал Николай, — 50 000 рублей. И еще 5800 рублей — в качестве компенсации судебных расходов.

