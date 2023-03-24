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    Пилоты отказались везти премьер-министра Израиля Нетаньяху в Великобританию

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    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил на сутки свой визит в Лондон из-за отказа пилотов везти его. Об этом 23 марта сообщают британские СМИ.

    Он должен был вылететь в четверг, но израильские пилоты не захотели лететь с лидером страны. У Нетаньяху были запланированы переговоры с британским премьер-министром Риши Сунаком. «Считается, что израильские пилоты отказываются доставить Нетаньяху в Великобританию», — рассказали собеседники в правительстве.

    В Израиле сейчас проходят акции протеста из-за планов правящей партии Израиля Ликуд принять законопроект о реформе судебной власти. После его принятия правительство получит полный контроль над назначением судей, а полномочия Верховного суда будут ограничены.

    Нынешний отказ пилотов везти Нетаньяху стал уже не первым. Как пишут израильские СМИ, в начале марта сотрудники одной из авиакомпаний отказались выполнять рейс в Рим с премьер-министром. Авиаперевозчик был вынужден искать других пилотов им на замену.

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