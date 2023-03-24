Пилоты отказались везти премьер-министра Израиля Нетаньяху в Великобританию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил на сутки свой визит в Лондон из-за отказа пилотов везти его. Об этом 23 марта сообщают британские СМИ.

Он должен был вылететь в четверг, но израильские пилоты не захотели лететь с лидером страны. У Нетаньяху были запланированы переговоры с британским премьер-министром Риши Сунаком. «Считается, что израильские пилоты отказываются доставить Нетаньяху в Великобританию», — рассказали собеседники в правительстве.

В Израиле сейчас проходят акции протеста из-за планов правящей партии Израиля Ликуд принять законопроект о реформе судебной власти. После его принятия правительство получит полный контроль над назначением судей, а полномочия Верховного суда будут ограничены.