Президент МОК выступил против коллективной вины российских спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил свое несогласие с концепцией «коллективной вины» российских атлетов. В интервью Inside the Games он подчеркнул свою позицию против вмешательства политики в спорт. По его мнению, Олимпийские игры должны сохранять свою нейтральность, чтобы служить объединяющим фактором.



«Если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, то спорт и спортсмены становятся инструментами политики. В таком случае спорт не сможет передать свои объединяющие силы. Мы должны быть политически нейтральными, а не политизированными. Мы хорошо знаем, что миром правит политика, и что наши решения имеют политические последствия, и мы должны учитывать это в нашем образе мыслей. Но мы не должны совершать ошибку, выдвигая себя в судьи политических споров, потому что мы будем раздавлены этими политическими силами», — заявил Бах.

