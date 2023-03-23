    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 5

    3 м/с, ю-з

    747мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.96eur82.97
    ТЕМА ДНЯ

    Мишустин отчитывается перед Госдумой. Онлайн

    Президент МОК выступил против коллективной вины российских спортсменов

    538
    обсудить

    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил свое несогласие с концепцией «коллективной вины» российских атлетов. В интервью Inside the Games он подчеркнул свою позицию против вмешательства политики в спорт. По его мнению, Олимпийские игры должны сохранять свою нейтральность, чтобы служить объединяющим фактором.

    «Если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, то спорт и спортсмены становятся инструментами политики. В таком случае спорт не сможет передать свои объединяющие силы. Мы должны быть политически нейтральными, а не политизированными. Мы хорошо знаем, что миром правит политика, и что наши решения имеют политические последствия, и мы должны учитывать это в нашем образе мыслей. Но мы не должны совершать ошибку, выдвигая себя в судьи политических споров, потому что мы будем раздавлены этими политическими силами», — заявил Бах.

    Отметим, что после начала военной операции на Украине МОК призвал спортивные федерации отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. К этой рекомендации прислушались практически все федерации, за редким исключением. В мае 2022 года Бах назвал «защитными мерами», а не санкциями отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований после начала спецоперации на Украине.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МОКМеждународный олимпийский комитетОтстранение спортсменов
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close