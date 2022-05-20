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    Глава МОК назвал «защитными мерами» отстранение российских спортсменов от соревнований

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    4 комментария

    Отношения Международного олимпийского комитета (МОК) и правительства России серьезно ухудшились в последнее время, остранение российских спортсменов от международных соревнований является «защитными мерами», а не санкциями. Об этом глава организации Томас Бах заявил 20 мая на 139-й сессии МОК в Лозанне.

    «Дайте миру шанс», — сказал я на церемониях открытия и закрытия зимней Олимпиады в Пекине. Но оказалось, что Игры 2022 года были лишь мимолетным моментом надежды на то, что мир и олимпийское перемирие будут преобладать. К сожалению, мы могли только просить об этом, потому что наши отношения с российским правительством серьезно ухудшились за последние годы из-за допинговых скандалов и других событий», — сказал он (цитата по РБК).

    После начала специальной военной операции России на Украине МОК был вынужден, по его словам, принять меры. Организация рекомендовала запретить демонстрацию национальных символов России и Белоруссии на соревнованиях, также дала рекомендации запретить российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Большинство федераций согласились с призывами МОК.

    «Хочу подчеркнуть — это не санкции, а защитные меры. Никто не может гарантировать безопасность из-за антироссийских и антибелорусских настроений», — добавил он.

    В Олимпийском комитете России заявили, что рекомендации МОК грубо нарушают принципы международного олимпийского движения. В организации уточнили, что олимпийское перемирие не упоминается в Олимпийской хартии и его нарушение не может служить предлогом для дискриминации.

    После начала спецоперации ВС РФ на Украине глава МОК Томас Бах выступил с официальном заявлением, в котором осудил нарушение Россией олимпийского перемирия.

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    Комментарии (4)

    Ushat Pomoev
    Воистину: иногда лучше жевать, чем говорить...
    252674901
    2014, 2022 г.г., странное мистическое совпадение-Россия начинает СВО после окончания Олимпиад.Гонят отовсюду россиян, как прокажённых, весь мир ополчился, надоела агрессивность.
    Леонтий
    А ещё кому он не может безопасность гарантировать?Не можешь гарантировать безопасность,отменяй соревнования вообще,для всех.
    Демагог.
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