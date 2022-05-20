Глава МОК назвал «защитными мерами» отстранение российских спортсменов от соревнований

Отношения Международного олимпийского комитета (МОК) и правительства России серьезно ухудшились в последнее время, остранение российских спортсменов от международных соревнований является «защитными мерами», а не санкциями. Об этом глава организации Томас Бах заявил 20 мая на 139-й сессии МОК в Лозанне.

«Дайте миру шанс», — сказал я на церемониях открытия и закрытия зимней Олимпиады в Пекине. Но оказалось, что Игры 2022 года были лишь мимолетным моментом надежды на то, что мир и олимпийское перемирие будут преобладать. К сожалению, мы могли только просить об этом, потому что наши отношения с российским правительством серьезно ухудшились за последние годы из-за допинговых скандалов и других событий», — сказал он ( цитата по РБК ).

После начала специальной военной операции России на Украине МОК был вынужден, по его словам, принять меры. Организация рекомендовала запретить демонстрацию национальных символов России и Белоруссии на соревнованиях, также дала рекомендации запретить российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Большинство федераций согласились с призывами МОК.

«Хочу подчеркнуть — это не санкции, а защитные меры. Никто не может гарантировать безопасность из-за антироссийских и антибелорусских настроений», — добавил он.



В Олимпийском комитете России заявили, что рекомендации МОК грубо нарушают принципы международного олимпийского движения. В организации уточнили, что олимпийское перемирие не упоминается в Олимпийской хартии и его нарушение не может служить предлогом для дискриминации.



После начала спецоперации ВС РФ на Украине глава МОК Томас Бах выступил с официальном заявлением, в котором осудил нарушение Россией олимпийского перемирия.