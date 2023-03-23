В Финском заливе встретились «Виктор Цой» и «Егор Летов»

В международных водах Финского залива в 70 километрах от острова Гогланд пересеклись два «рокерских» сухогруза Viktor Tsoi и Egor Letov. Как пишет 23 марта издание 47news, это первая близкая встреча в море двух судов, переименованных два года назад в честь российских музыкантов.
Сухогрузы идут в порт Усть-Луга. Их ожидают у причалов погрузочного комплекса «Ростерминалуголь». Там они встанут под загрузку угля, а затем «Виктор Цой» и «Егор Летов» возьмут курс на Турцию.
О переименовании балкера NS Yakutia в Viktor Tsoi, а NS Energy — в Egor Letov стало известно летом 2021 года. Тогда суда перешли из «Совкомфлота» в состав флота группы «Солар».
Сейчас судами официально владеет турецкая компания Klan Gemi Yonetimi Ltd. И «Егор Летов», и «Виктор Цой» продолжают работать под флагом Либерии.