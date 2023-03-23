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    Оба ночных пожара, повредившие шесть машин в Петербурге, оказались рукотворными

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    Кадр из видео паблика <a href="https://vk.com/wall-167992610_221669" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Дорожный инспектор»</a> / «ВКонтакте»
    Кадр из видео паблика «Дорожный инспектор» / «ВКонтакте»
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    Петербургская полиция расследует автомобильные пожары, которые произошли ночью 22 марта в Невском и Василеостровском районах города. Оба случая оказались поджогами — об этом узнали из записей с камер. В общей сложности от огня пострадали шесть машин.

    В 3:29 среды в полицию Василеостровского района поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома 4 по улице Беринга. Полыхал припаркованный BMW M5, принадлежащий 75-летней петербурженке, стало известно «Фонтанке» 23 марта. От него загорелись стоявшие рядом Ford Focus 43-летнего жителя Ленобласти, LADA Vesta 83-летней петербурженки и Suzuki Grand Vitara 46-летнего петербуржца. Сообщалось и о четвертой пострадавшей машине.

    В результате BMW сгорел полностью, а у «Лады» и «Сузуки» обгорели бамперы, передние крылья и двери. Суммы ущерба устанавливаются. Люди при пожаре не пострадали. Прибывшие на место полицейские отсмотрели записи с камеры видеонаблюдения и увидели, как в 3:25 неизвестный злоумышленник поджег BMW. Было возбуждено уголовное дело по ст. 167, ч. 2, УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

    За несколько часов до этого, в 0:04, в полицию Невского района сообщили о пожаре во дворе дома 32 по Народной улице. Прибывшие на место правоохранители установили, что загорелся минивэн Nissan Elgrand с армянскими номерами. Принадлежит машина жителю Петербурга. В результате пожара у нее полностью выгорели салон и задняя часть. Пострадавших не было.

    При просмотре видео с камер наблюдения полицейские выяснили, что в 23:40 21 марта к минивэну подошел неизвестный мужчина, после чего автомобиль загорелся, а неизвестный скрылся. По словам хозяина «Ниссана», конфликтов у него не было и угроз он не получал.

    Вечером 21 марта в Невском районе горел еще один автомобиль: на проспекте Обуховской Обороны сгорел ВАЗ-2115, принадлежащий покойному мужу 69-летней петербурженки. Этот случай тоже оказался поджогом, а подозреваемым стал 21-летний сосед женщины.

    Кадр из видео паблика <a href="https://vk.com/wall-167992610_221669" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Дорожный инспектор»</a> / «ВКонтакте»
    Кадр из видео паблика «Дорожный инспектор» / «ВКонтакте»

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    ПетербургПожар автоПоджог авто
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