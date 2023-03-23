Оба ночных пожара, повредившие шесть машин в Петербурге, оказались рукотворными

Петербургская полиция расследует автомобильные пожары, которые произошли ночью 22 марта в Невском и Василеостровском районах города. Оба случая оказались поджогами — об этом узнали из записей с камер. В общей сложности от огня пострадали шесть машин.

В 3:29 среды в полицию Василеостровского района поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома 4 по улице Беринга. Полыхал припаркованный BMW M5, принадлежащий 75-летней петербурженке, стало известно «Фонтанке» 23 марта . От него загорелись стоявшие рядом Ford Focus 43-летнего жителя Ленобласти, LADA Vesta 83-летней петербурженки и Suzuki Grand Vitara 46-летнего петербуржца. Сообщалось и о четвертой пострадавшей машине.

В результате BMW сгорел полностью, а у «Лады» и «Сузуки» обгорели бамперы, передние крылья и двери. Суммы ущерба устанавливаются. Люди при пожаре не пострадали. Прибывшие на место полицейские отсмотрели записи с камеры видеонаблюдения и увидели, как в 3:25 неизвестный злоумышленник поджег BMW. Было возбуждено уголовное дело по ст. 167, ч. 2, УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

За несколько часов до этого, в 0:04, в полицию Невского района сообщили о пожаре во дворе дома 32 по Народной улице. Прибывшие на место правоохранители установили, что загорелся минивэн Nissan Elgrand с армянскими номерами. Принадлежит машина жителю Петербурга. В результате пожара у нее полностью выгорели салон и задняя часть. Пострадавших не было.

При просмотре видео с камер наблюдения полицейские выяснили, что в 23:40 21 марта к минивэну подошел неизвестный мужчина, после чего автомобиль загорелся, а неизвестный скрылся. По словам хозяина «Ниссана», конфликтов у него не было и угроз он не получал.