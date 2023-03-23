Оба ночных пожара, повредившие шесть машин в Петербурге, оказались рукотворными

Петербургская полиция расследует автомобильные пожары, которые произошли ночью 22 марта в Невском и Василеостровском районах города. Оба случая оказались поджогами — об этом узнали из записей с камер. В общей сложности от огня пострадали шесть машин.
В 3:29 среды в полицию Василеостровского района поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе
В результате BMW сгорел полностью, а у «Лады» и «Сузуки» обгорели бамперы, передние крылья и двери. Суммы ущерба устанавливаются. Люди при пожаре не пострадали. Прибывшие на место полицейские отсмотрели записи с камеры видеонаблюдения и увидели, как в 3:25 неизвестный злоумышленник поджег BMW. Было возбуждено уголовное дело
За несколько часов до этого, в 0:04, в полицию Невского района сообщили о пожаре во дворе
При просмотре видео с камер наблюдения полицейские выяснили, что в 23:40 21 марта к минивэну подошел неизвестный мужчина, после чего автомобиль загорелся, а неизвестный скрылся. По словам хозяина «Ниссана», конфликтов у него не было и угроз он не получал.
Вечером 21 марта в Невском районе горел еще один автомобиль: на проспекте Обуховской Обороны сгорел