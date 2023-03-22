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    Ночь огня. На Васильевском тушили пять машин, BMW могли поджечь

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    Ночь 22 марта в Петербурге стала ночью автомобильных пожаров. В Невском районе тушили микроавтобус, а в Василеостровском — сразу пять легковых автомобилей. Об этом сообщает городское ГУ МЧС.

    Поздно вечером в службу поступил вызов на Народную улицу, 30. Там у микроавтобуса «Ниссан» выгорел моторный отсек. Два расчёта МЧС (10 человек) ликвидировали возгорание в 00:10.

    А в 3:27 позвонили с улицы Беринга, 4. Туда отправились сразу 15 пожарных на трёх машинах. Работали больше часа, до 4:38. Легковой BMW сгорел полностью, частичные повреждения получили стоявшие рядом четыре автомобиля. «По предварительной информации, неустановленное лицо бросило коктейль с зажигательной смесью в автомобиль BMW», — пишет «Дорожный инспектор».

    Сведения о пострадавших в обоих случаях не поступали, отмечают в ГУ МЧС.

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