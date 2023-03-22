Молодой сосед оставил пенсионерку без «Лады» умершего мужа на Обуховской Обороны

Перед ночью горящих машин в Невском районе Петербурга тушили еще один автомобильный пожар, оставивший пенсионерку без автомобиля, когда-то принадлежавшего ее почившему мужу. Полиция задержала подозреваемого в поджоге.



В 19:58 21 марта в полицию обратилась 69-летняя пенсионерка из Петербурга. Женщина сообщила, что у дома 227, корпус 2, по проспекту Обуховской Обороны горит автомобиль ВАЗ-2115, принадлежащий ее мужу, который скончался в 2022 году, стало известно «Фонтанке» 22 марта. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что «Лада» сгорела полностью.