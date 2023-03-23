«Высокие отношения» дорого обошлись жительнице Пушкина. Её изнасиловал бывший молодой человек

Жителя Пушкина задержали после заявления его бывшей возлюбленной об изнасиловании.



48-летняя местная жительница попала в больницу с травмами и следами изнасилования из своей квартиры в Пушкине днем 21 марта, стало известно «Фонтанке» 23 марта. Из стационара об этом сообщили в полицию. После оказания медицинской помощи пострадавшая рассказала, что у нее в гостях был её бывший возлюбленный — 49-летний местный житель. Именно он, по её словам, жестоко её избил, а потом изнасиловал.



Подозреваемого задержали накануне около часа ночи. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.