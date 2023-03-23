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    «Высокие отношения» дорого обошлись жительнице Пушкина. Её изнасиловал бывший молодой человек

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    7 комментариев

    Жителя Пушкина задержали после заявления его бывшей возлюбленной об изнасиловании.

    48-летняя местная жительница попала в больницу с травмами и следами изнасилования из своей квартиры в Пушкине днем 21 марта, стало известно «Фонтанке» 23 марта. Из стационара об этом сообщили в полицию. После оказания медицинской помощи пострадавшая рассказала, что у нее в гостях был её бывший возлюбленный — 49-летний местный житель. Именно он, по её словам, жестоко её избил, а потом изнасиловал.

    Подозреваемого задержали накануне около часа ночи. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.

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    Комментарии 7

    Гость23 Мар 2023 в 10:16
    48-летняя девушка...
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