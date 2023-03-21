Фура с дагестанскими номерами, водителю трудно было стоять. Что известно о массовом ДТП на Московском шоссе

На Московском шоссе в массовой аварии столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей, а также рейсовый автобус. Есть пострадавшие. По предварительной информации, виновник аварии – водитель фуры, который, предположительно, был пьян.



На фуре – дагестанские номера. Как удалось узнать «Фонтанке», грузовик не так давно уже участвовал в ДТП – в ноябре прошлого года фура столкнулась со стоящим транспортным средством.



О том, что водитель мог пьяным, «Фонтанке» также рассказал очевидец, поделившийся своим роликом с места аварии На кадрах запечатлены повреждённые транспортные средства, в том числе и фура, тягач которой сполз в кювет.

