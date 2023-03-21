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    Фура с дагестанскими номерами, водителю трудно было стоять. Что известно о массовом ДТП на Московском шоссе

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    На Московском шоссе в массовой аварии столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей, а также рейсовый автобус. Есть пострадавшие. По предварительной информации, виновник аварии – водитель фуры, который, предположительно, был пьян.

    На фуре – дагестанские номера. Как удалось узнать «Фонтанке», грузовик не так давно уже участвовал в ДТП – в ноябре прошлого года фура столкнулась со стоящим транспортным средством.

    О том, что водитель мог пьяным, «Фонтанке» также рассказал очевидец, поделившийся своим роликом с места аварии На кадрах запечатлены повреждённые транспортные средства, в том числе и фура, тягач которой сполз в кювет.

    Видео предоставлено очевидцем

    Как рассказал «Фонтанке» ещё один очевидец, водитель фуры после столкновения задёрнул занавески кабины и начал куда-то звонить. А в сети было опубликовано видео, на котором видно, как сотрудник МЧС держит водителя, поскольку тому было, вероятно, тяжело стоять на ногах.

    Ранее в комитете по здравоохранению рассказали о состоянии пострадавших в этой аварии людей. Читайте об этом здесь.

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    Комментарии 4

    Гость21 Мар 2023 в 22:25
    Мировое варварство!
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