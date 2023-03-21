«Сильно пострадал ребенок, все лицо было в крови». Очевидец рассказал о массовой аварии с автобусом на Московском шоссе

В массовой аварии с четырьмя автомобилями, двумя грузовиками и рейсовым автобусом на Московском шоссе серьезно пострадал ребенок. У него было «все лицо в крови», и пострадавшего быстро увезли на попутной машине, рассказал 21 марта «Фонтанке» очевидец.

Петербуржец по имени Андрей видел, как произошла авария. «Абсолютно пьяное тело на грузовике с полуприцепом даже на тормоз не нажало перед остановившимися автомобилями. Этот грузовик шел передо мной, я увидел, что будет ДТП, и успел остановиться заблаговременно», — говорит наш собеседник.

Андрей уточняет, что водитель грузовика после столкновения сразу не вылез из кабины, а задернул занавески и начал куда-то звонить. «Он просто невменяемый был, чуть ли не с ухмылкой отрапортовал инспектору ДПС, что пьян», — добавляет очевидец.

По словам Андрея, также в аварии сильно пострадал мужчина, который сидел в автобусе на заднем ряду: «Был на ногах, но с сильными болями». Он тоже уехал на попутке, а женщиной из легкового автомобиля занялись медики. «Еще человек пять точно, может, больше, с ушибами разной степени», — резюмирует Андрей.