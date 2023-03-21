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    «Стоять еще часа три». Московское шоссе стало бордовым из-за ДТП. Перевозчик рассказал, как фура врезалась в автобус

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    Московское шоссе на выезд из города вечером 21 марта превратилось в большую пробку из-за массовой аварии с участием фуры и рейсового автобуса. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», бордовой трасса стала от Шушар.

    Очевидцы в социальных сетях утверждают, что стоять им еще не меньше двух-трех часов. Пассажиры автобусов или добираются пешком, или возвращаются в Петербург, чтобы попасть в Пушкин на электричке.

    Одним из участников ДТП стал автобус маршрута К-363 Коммунар — метро «Купчино». Как сообщил «Фонтанке» представитель перевозчика — ОАО «АТП31», фура врезалась в автобус, когда тот на малом ходу двигался в привычной для данного времени суток пробке. Удар пришелся на заднюю часть. Пока у компании есть информация о пяти пассажирах, которые пострадали. Данные о тяжести их травм пока неизвестны.

    По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в аварии пострадали пятеро взрослых, ребенок и подросток. Предварительно, водитель грузовика был в нетрезвом состоянии.

    На видеозаписях очевидцев видно, что в кювете находится фура с номерами Дагестана, водитель которой очень нетвердо стоит на ногах.

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    Массовая аварияМосковское шоссеДТП
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