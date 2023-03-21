«Стоять еще часа три». Московское шоссе стало бордовым из-за ДТП. Перевозчик рассказал, как фура врезалась в автобус

Московское шоссе на выезд из города вечером 21 марта превратилось в большую пробку из-за массовой аварии с участием фуры и рейсового автобуса. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», бордовой трасса стала от Шушар.



Очевидцы в социальных сетях утверждают, что стоять им еще не меньше двух-трех часов. Пассажиры автобусов или добираются пешком, или возвращаются в Петербург, чтобы попасть в Пушкин на электричке.



Одним из участников ДТП стал автобус маршрута К-363 Коммунар — метро «Купчино». Как сообщил «Фонтанке» представитель перевозчика — ОАО «АТП31», фура врезалась в автобус, когда тот на малом ходу двигался в привычной для данного времени суток пробке. Удар пришелся на заднюю часть. Пока у компании есть информация о пяти пассажирах, которые пострадали. Данные о тяжести их травм пока неизвестны.

