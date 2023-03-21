120 млн за год. Стало известно, во сколько обойдется единая квитанция ЖКХ в Петербурге

ЕИРЦ Санкт-Петербурга ищет подрядчика на печать и доставку квитанций для их дальнейшей разноски по почтовым ящикам. За год придется напечатать более 40 млн штук. Конкурсная документация опубликована накануне, форма торгов — «Конкурентные переговоры в электронной форме». Стартовая цена составляет 122 млн рублей. Согласно техзаданию, печатью документов и доставкой надо будет заниматься с 1 августа 2023 года до 31 июля 2024-го, перечислены все районы Петербурга и Ломоносовский район Ленобласти. Общее количество напечатанных документов — 40,6 млн штук.

Предусмотрено и вложение листовок. При этом «категорически не допускается скрепление рекламных листовок с напечатанными документами». «В один документ возможно помещать от 1 до 3 вложений, — говорится в ТЗ. — Вложение в 1 счет более 1 рекламной листовки допустимо при наличии технической возможности, оговаривается сторонами дополнительно в рабочем порядке».

Кроме того, в техзадание включена печать некоторого количества розовых квитанций, хотя сейчас они печатаются на собственном оборудовании расчетного центра, который перешел ему вместе с присоединившимся к Петроэлектросбыту ВЦКП. «Во избежание форс-мажорных обстоятельств, связанных с работой имеющегося оборудования (отсутствие необходимых запчастей, картриджей и пр.), которое предназначено для печати квитанций по зоне ВЦКП, было принято решение включить дополнительно печать розовых счетов. Однако контракт не обязывает нас реализовывать эту возможность. Прибегать к ней будем в случае необходимости», — пояснили в ЕИРЦ.