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    Член правления «Мемориала»* Олег Орлов стал подозреваемым по делу о дискредитации ВС РФ

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    Член правления общества «Мемориал»* (признано в РФ иноагентом и ликвидировано по решению суда) Олег Орлов стал подозреваемым по уголовному делу о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Об этом 21 марта сообщает ТАСС.

    Накануне следователи провели обыски у сотрудников общества, в том числе у Олега Орлова, зампредседателя центра Никиты Петрова и у председателя правления общества Яна Рачинского.

    В начале марта СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников общества «Мемориал» по статье 354.1 о реабилитации нацизма.

    По словам источника ТАСС, основанием для возбуждения послужили подозрения, что организация вносила в списки репрессированных лиц тех людей, которые в годы Великой Отечественной войны сотрудничали с фашистскими оккупантами.

    *Признано в РФ иноагентом, ликвидировано судом.

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