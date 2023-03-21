Член правления «Мемориала»* Олег Орлов стал подозреваемым по делу о дискредитации ВС РФ

Член правления общества «Мемориал»* (признано в РФ иноагентом и ликвидировано по решению суда) Олег Орлов стал подозреваемым по уголовному делу о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Об этом 21 марта сообщает ТАСС.

Накануне следователи провели обыски у сотрудников общества, в том числе у Олега Орлова, зампредседателя центра Никиты Петрова и у председателя правления общества Яна Рачинского.



В начале марта СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников общества «Мемориал» по статье 354.1 о реабилитации нацизма.

