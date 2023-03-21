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    ФАС разрешила «Объединённой чайной компании» приобрести активы производителя чая Lipton в России

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    Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО «Объединённая чайная компания» о приобретении основных производственных средств и нематериальных активов ООО «Экатерра». Об этом 21 марта говорится в Telegram-канале ведомства.

    «По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке чайной продукции», — сказано в записи.

    Напомним, «Объединённая чайная компания» производит чай под брендами Eastford, Berryford и «Зеленый стандарт». «Экатерра», в свою очередь, была основана в качестве российского подразделения нидерландской Ekaterra, к ней относятся марки Lipton, PG tips и другие.

    Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, ключевым предметом покупки стали мощности по выпуску 16 тыс. тонн чая в год. Собеседники издания на рынке оценивали активы приблизительно в 750 млн руб.

    По данным ЕГРЮЛ, 50 % «Объединённой чайной компании» принадлежат Александру Конову — директору Фонда Петра Кончаловского. Еще по 25 % — у Александра и Ларисы Прониных. Ранее Пронин был первым вице-президентом «АвтоВАЗа», а сейчас является гендиректором спорткомплекса «Лужники».

    Летом 2022 года Ekaterra заявила, что уходит из России. Сообщалось, что к концу 2022 года она намерена прекратить производство на российском рынке чая марок Lipton, Saito и Brooke Bond.

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