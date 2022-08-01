Производитель чая Lipton и Brooke Bond уйдет из России до конца года

Компания Ekaterra, выпускающая чай под марками Lipton и Brooke Bond, приняла решение об уходе из России. Текущая ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес.



«Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию», — сообщили 1 августа в компании РИА Новости.



По данным «Фонтанки», сотрудникам завода в Петербурге объявили о предстоящем уходе, но о немедленной остановке производства и сокращениях речь не идет. Запасов сырья хватит на несколько месяцев. О предстоящей продаже бизнеса тоже не сообщалось. Все обязательства перед сотрудниками будут выполнены.