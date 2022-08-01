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    Производитель чая Lipton и Brooke Bond уйдет из России до конца года

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    Компания Ekaterra, выпускающая чай под марками Lipton и Brooke Bond, приняла решение об уходе из России. Текущая ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес.

    «Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию», — сообщили 1 августа в компании РИА Новости.

    По данным «Фонтанки», сотрудникам завода в Петербурге объявили о предстоящем уходе, но о немедленной остановке производства и сокращениях речь не идет. Запасов сырья хватит на несколько месяцев. О предстоящей продаже бизнеса тоже не сообщалось. Все обязательства перед сотрудниками будут выполнены.

    Изначально Ekaterra входила в глобальный концерн Unilever. Но еще в конце 2021 года он договорился о продаже чайного бизнеса фонду консалтинговой компании CVC Capital Partners.

    Собеседники «Фонтанки» на чайном рынке полагают, что компании будет проблематично найти покупателя на свои активы, если право пользоваться международными брендами не войдет в сделку. Действующие игроки смогут занять долю рынка и без дополнительных мощностей. Однако завод может заинтересовать нового игрока, который захочет вывести на рынок новый бренд.

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