В России за пять лет пресекли 50 нападений на школы на стадии приготовления

Полицейские за минувшие пять лет пресекли полсотни нападений на учебные заведения в России на стадии приготовления. Об этом 20 марта сообщает ТАСС со ссылкой главу МВД РФ Владимира Колокольцева.

По его словам, предупредить трагедии достаточно сложно без своевременного выявления причин девиантного поведения. Важна поддержка специалистов органов образования и здравоохранения. Напомним, в сентябре прошлого года стрельба произошла в школе №88 в Ижевске. Нападавший — выпускник учебного заведения 34-летний Артем Казанцев, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения» и причислял себя к неонацистам. Погибли 18 человек, в том числе 11 детей.

В 2021 году экс-студент юридического факультета Пермского государственного университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров пришел на территорию вуза и открыл стрельбу в направлении людей и автомобилей. Погибли шесть человек, более 20 были ранены, больше 35 получили различные повреждения. Суд приговорил его к пожизненному заключению.

13 декабря того же года 18-летний бывший ученик православной гимназии Владислав Струженков устроил взрыв на территории женского монастыря в Серпухове. Пострадали 12 человек. В мае 2021-го трагедия произошла и в 175-й гимназии в Казани. 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, пострадали более двадцати. После того как молодого человека задержали, он называл себя «богом» и говорил, что «всех ненавидит».