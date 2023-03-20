«Все ходят под богом и ракетами». Медведев пригрозил суду в Гааге «Ониксом» и посоветовал смотреть в небо

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев развернуто и резко прокомментировал выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина. В своем Telegram-канале 20 марта бывший российский лидер назвал МУС «говенным и никому не нужным», констатировав, что система международного права обрушилась окончательно.



Медведев отметил, что МУС не эффективен и привлек к ответственности лишь «три десятка никому не известных лиц». При этом зампред Совбеза отметил, что решение суда будет иметь чудовищные последствия для международного права.