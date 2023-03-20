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    «Все ходят под богом и ракетами». Медведев пригрозил суду в Гааге «Ониксом» и посоветовал смотреть в небо

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    Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев развернуто и резко прокомментировал выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина. В своем Telegram-канале 20 марта бывший российский лидер назвал МУС «говенным и никому не нужным», констатировав, что система международного права обрушилась окончательно.

    Медведев отметил, что МУС не эффективен и привлек к ответственности лишь «три десятка никому не известных лиц». При этом зампред Совбеза отметил, что решение суда будет иметь чудовищные последствия для международного права.

    «Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда», — написал Медведев в своем телеграм-канале и посоветовал судьям внимательно смотреть в небо.

    Выдача ордера на арест Владимира Путина стала одной из главных тем минувшей недели. «Фонтанка» писала, как на это отреагировали официальные лица России и мира. СК тем временем начал проверку и устанавливает людей, которые принимали данное решение в МУС.

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