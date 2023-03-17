СК проведет проверку после выдачи Международным уголовным судом ордеров об аресте граждан РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за незаконной выдачи Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордеров на арест граждан России. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба ведомства.
«Следственный комитет России установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали вышеуказанные заведомо незаконные решения», — говорится в сообщении.
По результатам будет принято процессуальное решение, уточнили в Следкоме.
Вероятно, речь идет о президенте РФ Владимире Путине и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Как стало известно в пятницу, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на их арест.
«Фонтанка» рассказала, как официальные лица России и мира отреагировали на выдачу ордеров.