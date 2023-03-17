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    СК проведет проверку после выдачи Международным уголовным судом ордеров об аресте граждан РФ

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    Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за незаконной выдачи Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордеров на арест граждан России. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба ведомства.

    «Следственный комитет России установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали вышеуказанные заведомо незаконные решения», — говорится в сообщении.

    По результатам будет принято процессуальное решение, уточнили в Следкоме.

    Вероятно, речь идет о президенте РФ Владимире Путине и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Как стало известно в пятницу, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на их арест.

    «Фонтанка» рассказала, как официальные лица России и мира отреагировали на выдачу ордеров.

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