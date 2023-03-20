В Мурино танцовщицу изнасиловал, ограбил, а потом проводил случайный знакомый

Полиция Всеволожского района задержала иностранца после заявления об изнасиловании танцовщицы в Мурино.
Полицию 18-летняя москвичка вызвала накануне на бульвар Менделеева около шести утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 марта. Она, по предварительной информации, сообщила, что познакомилась в мессенджере с парнем, который представился Дмитрием. Он пригласил её в гости, куда она и приехала около двух ночи. Но вместо душевной встречи в квартире на улице Авиаторов Балтики её изнасиловали, а затем отняли телефон. С его помощью мужчина перевел себе на счета накопления девушки — 29 тысяч рублей.
После этого злоумышленник проводил девушку до остановки на бульваре Менделеева.
Сотрудники полиции в половине девятого утра задержали в квартире, где всё произошло, 20-летнего гражданина Узбекистана.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.