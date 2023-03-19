Школьник погиб под мешком зерна в Ленобласти

Трагический инцидент, в результате которого погиб 10-летний мальчик, произошел в Волосовском районе Ленобласти.



Информация о ЧП поступила в экстренные службы накануне вечером, сообщает 19 марта 47news. На месте выяснилось, что группа детей проникла на зернохранилище в деревне Ущевицы. Во время игры одного из ребят придавил мешок с зерном.

На место была вызвана скорая помощь. Ребенка попытались довезти до волосовской больницы, однако мальчик умер по дороге. Реанимационные мероприятия не помогли.

По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело. Его квалифицировали по статье «Причинение смерти по неосторожности».