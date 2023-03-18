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    В Подмосковье заживо сожгли домашнюю пуму по кличке Симба

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    Домашняя пумба по кличке Симба заживо сгорела в своем вольере в деревне Митькино Одинцовского района. Об этом сообщается в одном из коротких видео на YouTube-канале дрессировщиков «Зообратья и рыси».

    Pumich_simba / YouTube

    Инцидент произошел ночью 15 марта. Кто-то бросил коктейль Молотова через решетку в вольер. Симба, которому в мае исполнилось бы два года, сгорел заживо.

    Момент поджога попал на камеру видеонаблюдения, на месте найдена бутылка, в которой была воспламеняющаяся жидкость. Прокуратура Московской области уже начала проверку.

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    ПодмосковьеПроисшествия
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