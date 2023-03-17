В Белоруссии экс-руководителей Tut.by приговорили к 12 годам колонии

Минский городской суд приговорил бывшего главного редактора Tut.by Марину Золотову и экс-генерального директора издания Людмилу Чекину к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом 17 марта сообщает ТАСС.



Чекину обвиняли в уклонении от уплаты налогов, разжигании вражды и призывах к действиям, направленным против национальной безопасности Белоруссии. Золотову — в пособничестве по тем же статьям.

Портал Tut.by активно освещал протесты в Белоруссии после президентских выборов 2020 года, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. В 2022 году компанию «ТУТ БАЙ Медиа», которая занималась изданием новостного портала Tut.by, признали экстремистской организацией.