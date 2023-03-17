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    В Белоруссии экс-руководителей Tut.by приговорили к 12 годам колонии

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    Минский городской суд приговорил бывшего главного редактора Tut.by Марину Золотову и экс-генерального директора издания Людмилу Чекину к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом 17 марта сообщает ТАСС.

    Чекину обвиняли в уклонении от уплаты налогов, разжигании вражды и призывах к действиям, направленным против национальной безопасности Белоруссии. Золотову — в пособничестве по тем же статьям.

    Портал Tut.by активно освещал протесты в Белоруссии после президентских выборов 2020 года, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. В 2022 году компанию «ТУТ БАЙ Медиа», которая занималась изданием новостного портала Tut.by, признали экстремистской организацией.

    Про протестные акции в стране также писал телеграм-канал Nexta, который в 2022 году признали террористической организацией. В отношении экс-главреда Nexta Романа Протасевича возбуждено уголовное дело об организации массовых несанкционированных акций.

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