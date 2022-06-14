В Белоруссии признали «ТУТ БАЙ МЕДИА» экстремистской организацией

Экономический суд Минска признал экстремистской организацией компанию «ТУТ БАЙ Медиа», которая занималась изданием новостного портала TUT.BY. Об этом сообщили 14 июня в телеграм-канале Верховного суда Белоруссии.
Деятельность «ТУТ БАЙ Медиа» на территории Белоруссии теперь запрещена. Использование символики компании с 14 июня тоже вне закона.
Портал TUT.BY активно освещал протесты в Белоруссии после президентских выборов 2020 года, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Про протестные акции в стране также писал телеграм-канал NEXTA, который в 2022 году признали террористической организацией. В отношении экс-главреда NEXTA Романа Протасевича возбуждено уголовное дело об организации массовых несанкционированных акций.