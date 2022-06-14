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    В Белоруссии признали «ТУТ БАЙ МЕДИА» экстремистской организацией

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    2 комментария

    Экономический суд Минска признал экстремистской организацией компанию «ТУТ БАЙ Медиа», которая занималась изданием новостного портала TUT.BY. Об этом сообщили 14 июня в телеграм-канале Верховного суда Белоруссии.

    Деятельность «ТУТ БАЙ Медиа» на территории Белоруссии теперь запрещена. Использование символики компании с 14 июня тоже вне закона.

    Портал TUT.BY активно освещал протесты в Белоруссии после президентских выборов 2020 года, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Про протестные акции в стране также писал телеграм-канал NEXTA, который в 2022 году признали террористической организацией. В отношении экс-главреда NEXTA Романа Протасевича возбуждено уголовное дело об организации массовых несанкционированных акций.

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    Комментарии (2)

    NSИ
    знаю этот сайт с 2014г, очень приличный был, посоветовал один белорус... а ближе к 20-м годам сильный про-западно-либеральный крен, пока их окончательно не захлестнуло
    pulspb
    Добрый вЭчэр
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