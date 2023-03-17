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    Экс-оперативник Московского УМВД Петербурга и его посредник поплатились свободой за корыстную «помощь» матери фигуранта

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    Московский райсуд Петербурга огласил приговор бывшему оперуполномоченному отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД Московского района Павлу Миусскому и его посреднику Константину Грибкову. Они дождались наказания за обещание похлопотать ради фигуранта дела о разбое, за которого заплатила мать.

    Первый проведет в колонии общего режима 1 год и 10 месяцев, второй — 3 года и 2 месяца, сообщает 17 марта объединенная пресс-служба судов города. Миусскому изначально вменяли получение взятки должностным лицом, но потом переквалифицировали его действия на мошенничество с использованием служебного положения. Грибкова тоже признали виновным в мошенничестве, а также в посредничестве в получении взятки.

    Преступную схему Грибков начал реализовывать в октябре 2021 года. Узнав, что одна женщина хочет получить копию материалов дела о разбое, по которому был арестован ее сын, Грибков представился полицейским из отдела Московского района и предложил свою помощь. Правда, небесплатно — за 70 тысяч рублей. Женщина поверила и отдала «полицейскому» эту сумму: сначала 50 тысяч, а через два дня — остаток.

    На этом Грибков не остановился: сыграл на материнских чувствах обманутой и предложил сделать справку о том, что ее сын является осведомителем, чтобы ему смягчили меру пресечения. За это Грибков попросил уже 100 тысяч — их он предложил Миусскому, который действительно был полицейским. В отличие от истории с копией материалов дела, предполагалось, что справку для фигуранта действительно сделают.

    Впрочем, передавая половину суммы, женщина уже действовала в рамках следственного эксперимента — деньги оказались муляжом. Грибков попался и таким же образом помог поймать с поличным Миусского.

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