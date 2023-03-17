Экс-оперативник Московского УМВД Петербурга и его посредник поплатились свободой за корыстную «помощь» матери фигуранта

Московский райсуд Петербурга огласил приговор бывшему оперуполномоченному отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД Московского района Павлу Миусскому и его посреднику Константину Грибкову. Они дождались наказания за обещание похлопотать ради фигуранта дела о разбое, за которого заплатила мать.



Первый проведет в колонии общего режима 1 год и 10 месяцев, второй — 3 года и 2 месяца, сообщает 17 марта объединенная пресс-служба судов города. Миусскому изначально вменяли получение взятки должностным лицом, но потом переквалифицировали его действия на мошенничество с использованием служебного положения. Грибкова тоже признали виновным в мошенничестве, а также в посредничестве в получении взятки.