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Суд в Петербурге отправил домой посредника, который «набирал» штат «осведомителей» для полицейского

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Московский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Константину Грибкову. Его взяли с конвертом денег, и он под присмотром передал их полицейскому.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 4 декабря, Грибков и его защитник не возражали. Хотя просили суд рассмотреть возможность и для более мягкой меры пресечения, например в виде запрета определённых действий. Адвокат при этом ссылался на то, что Грибков вину признал и активно сотрудничает со следствием. Он также упирал на то, что у Грибкова на иждивении двое несовершеннолетних детей и тяжелобольной отец.

Самому оперуполномоченному Миусскому, которого УСБ задержало с помощью Грибкова, продлили срок задержания на 72 часа по ходатайству защитника. Он просил тайм-аут для предоставления дополнительных материалов, характеризующих личность обвиняемого.

«Фонтанка» писала, что в конверте, который Грибков получил от женщины за помощь сыну, задержанному за разбой, было 50 тысяч. Это был первый транш за справку о том, что молодой человек является осведомителем полицейского. Она могла стать для задержанного смягчающим обстоятельством.

После задержания Грибков согласился участвовать в «оперативном эксперименте» и на Киевской в машине передать конверт полицейскому, в котором 35 тысяч были куклой и 15 — реальными банкнотами.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Mil Muertes
" ... в виде запрета определённых действий ..."
"Она могла стать смягчающим обстоятельством ..."

Ничего личного, только вопросы ???
chip1
Обломили шабаху оперу, ничего святого у этого УСБ.
Владислав М
А почему не задержана взяткодательница? Или она осведомитель УСБ?
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