Суд в Петербурге отправил домой посредника, который «набирал» штат «осведомителей» для полицейского

Московский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Константину Грибкову. Его взяли с конвертом денег, и он под присмотром передал их полицейскому.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 4 декабря, Грибков и его защитник не возражали. Хотя просили суд рассмотреть возможность и для более мягкой меры пресечения, например в виде запрета определённых действий. Адвокат при этом ссылался на то, что Грибков вину признал и активно сотрудничает со следствием. Он также упирал на то, что у Грибкова на иждивении двое несовершеннолетних детей и тяжелобольной отец.