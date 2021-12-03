Оперативника Московского УМВД задержали с конвертом чужих денег. Так мать просила за сына

В Петербурге возбуждено уголовное дело о взяточничестве, подозреваемым по которому проходит старший лейтенант полиции. По версии следствия, за мзду он обещал помочь матери.



Как сообщает петербургский Следственный комитет 3 декабря, накануне со взяткой в 50 тысяч рублей задержан старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Московскому району. Деньги старшему лейтенанту несли с Цветочной улицы.

По данным следствия, услуги от полицейского ждала женщина, сын которой попался на разбое. Опер якобы пообещал похлопотать и организовать справку о том, что обвиняемый является его осведомителем. Такой документ может послужить смягчающим обстоятельством.