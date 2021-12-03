Оперативника Московского УМВД задержали с конвертом чужих денег. Так мать просила за сына

В Петербурге возбуждено уголовное дело о взяточничестве, подозреваемым по которому проходит старший лейтенант полиции. По версии следствия, за мзду он обещал помочь матери.
Как сообщает петербургский Следственный комитет 3 декабря, накануне со взяткой в 50 тысяч рублей задержан старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Московскому району. Деньги старшему лейтенанту несли с Цветочной улицы.
По данным следствия, услуги от полицейского ждала женщина, сын которой попался на разбое. Опер якобы пообещал похлопотать и организовать справку о том, что обвиняемый является его осведомителем. Такой документ может послужить смягчающим обстоятельством.
На Цветочной улице мать под контролем правоохранителей передала муляж посреднику, тот после задержания УСБ молчать не стал.
«Местный житель дал согласие на участие в оперативно-разыскном мероприятии «Оперативный эксперимент» и в тот же день в автомобиле, припаркованном на Киевской улице, передал оперуполномоченному 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении СК.
Кроме полицейского уголовное дело получил также тот, кто передал ему конверт. Мужчине вменили статью о посредничестве взятки. Обвинение фигурантам ещё не предъявлено.