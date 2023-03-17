В тумбочке нашли любопытное. В Петербурге гендиректора компании отправили под домашний арест из-за взяток сотрудникам Водоканала

Невский райсуд Петербурга отправил под домашний арест генерального директора компании «ТДН Исток» Наримана Гасанова, которого обвиняют в даче взяток. Об этом 16 марта сообщает объединённая пресс-служба судов города.



Предварительное следствие показало, что в 2021 году он передал сотрудникам ГУП «Водоканал» 310 тысяч рублей. За это они закрывали глаза на незаконное расходование воды в строящемся крытом спортивном комплексе на проспекте Ветеранов, 123.

Сумму разделили между участниками организованной группы. В их числе — арестованный в начале февраля ведущий инженер Александр Томпофольский.