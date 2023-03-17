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    В тумбочке нашли любопытное. В Петербурге гендиректора компании отправили под домашний арест из-за взяток сотрудникам Водоканала

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    Невский райсуд Петербурга отправил под домашний арест генерального директора компании «ТДН Исток» Наримана Гасанова, которого обвиняют в даче взяток. Об этом 16 марта сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Предварительное следствие показало, что в 2021 году он передал сотрудникам ГУП «Водоканал» 310 тысяч рублей. За это они закрывали глаза на незаконное расходование воды в строящемся крытом спортивном комплексе на проспекте Ветеранов, 123.

    Сумму разделили между участниками организованной группы. В их числе — арестованный в начале февраля ведущий инженер Александр Томпофольский.

    Гасанова также обвинили в незаконном хранении боеприпасов. В его тумбочке при обыске нашли 30 патронов. Свою вину он признал. Суд отправил Гасанова под домашний арест до 14 мая 2023 года.

    Напомним, 3 февраля заключили под стражу ведущего инженера «Водоканала» Александра Томпофольского. Он является фигурантом дела по статье о получении взятки.

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