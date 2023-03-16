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    В Испании одобрили закон, который запрещает владельцам собак оставлять их в одиночестве более чем на сутки

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    В Испании конгресс депутатов (нижняя палата парламента) одобрил законопроект о защите прав и благополучии животных, он готов к вступлению в силу. Об этом 16 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз парламента страны.

    В тексте инициативы сказано, что владельцы собак обязаны пройти бесплатный образовательный курс. Это содействует «надлежащему ответственному владению». В числе аспектов также порядок участия животных в ярмарках и культурных мероприятиях, например выставках.

    Законом предусмотрен запрет на продажу собак, кошек и хорьков в зоомагазинах и их выставление на всеобщее обозрение в коммерческих целях. Продавать их можно будет лишь зарегистрированным заводчикам.

    Там же говорится, что владельцам собак нельзя будет оставлять их одних более чем на 24 часа, в противном случае нарушителей будут штрафовать на сумму от 500 до 200 тысяч евро.

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    Домашние животныеИспания
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