В Испании одобрили закон, который запрещает владельцам собак оставлять их в одиночестве более чем на сутки

В Испании конгресс депутатов (нижняя палата парламента) одобрил законопроект о защите прав и благополучии животных, он готов к вступлению в силу. Об этом 16 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз парламента страны.



В тексте инициативы сказано, что владельцы собак обязаны пройти бесплатный образовательный курс. Это содействует «надлежащему ответственному владению». В числе аспектов также порядок участия животных в ярмарках и культурных мероприятиях, например выставках.

Законом предусмотрен запрет на продажу собак, кошек и хорьков в зоомагазинах и их выставление на всеобщее обозрение в коммерческих целях. Продавать их можно будет лишь зарегистрированным заводчикам.