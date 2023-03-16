Ягодка опять. Почему забастовки не помогают заработать на Wildberries

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Три дня шла всероссийская акция протеста сотрудников интернет-гиганта Wildberries. Не дожидаясь окрика от властей, компания пошла навстречу трудящимся. В этом бизнесе крутятся такие деньги, что споры могли обойтись дороже.

Каждый сам за себя



Об отказе обслуживать клиентов и требовании вернуть свою зарплату, съеденную недавно введенными штрафами, сотрудники Wildberries заявили нанимателям 14 марта. В Петербурге у компании до 900 пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В первый день забастовок, по оценкам самих бастующих, в протестной акции приняли участие порядка 40. Выступить единым фронтом не вышло, а на второй день движение за права трудящихся сошло на нет.



Прежде чем погружаться в суть проблемы, уточним: не все пункты выдачи заказов одинаковы. Их сильно разнит принадлежность — собственность Wildberries или их частных партнеров и франчайзи. «Фонтанка» поняла, какая разница между ними, каких сотрудников ПВЗ обидели больше всех, и заодно прикинула, сколько вообще можно заработать на этом бизнесе. Забегая вперед — на хлеб хватит, а вот чтобы добавить масла и икры, надо крутиться.

В первый день забастовок интернет облетела картинка с шокирующим долгом в 577 миллионов, который якобы накопился на балансе одного из партнерских пунктов. Объяснений, как возникла такая астрономическая сумма, не было, и реальность ее проверить невозможно. Из сотрудников петербургских ПВЗ, с которыми удалось пообщаться «Фонтанке», долг выше 10 тысяч никто не назвал. А вот один из владельцев вспомнил, что перед Новым годом ему насчитали долг в 457 тысяч. Впрочем, бастовать он не пошел — работает же на себя.



Общий оборот Wildberries за 2022 год достиг 1,67 трлн рублей, это на 98% больше, чем годом ранее. Для сравнения — доходная часть бюджета целого Петербурга за тот же год исполнена в сумме 1,16 трлн. Если брать средний доход одного в 4% от проданных товаров (это максимально), выйдет, что весь рынок пунктов выдачи по стране может достигать 66 млрд рублей. По всей стране у компании открыты 28 тысяч ПВЗ. Нетрудно подсчитать, что в 2022 году один пункт выдачи заказов Wildberries в среднем приносил до 200 тысяч рублей выручки в месяц.



Рот-фронт

Примкнуть к бастующим решила сотрудница ПВЗ в Шушарах. В 10 утра 15 марта повесила объявление, закрыла свой пункт на Вишерской и ушла.

— Я видела в новостях, что сегодня и в Москве, и в других регионах все это продолжается. Буквально через полчаса мне позвонили руководители мои, поинтересовались, где я и почему не работаю, заявили, что приедут в течение получаса, проведут инвентаризацию и пригрозили увольнением. Я вернулась на пункт, — рассказала «Фонтанке» Кристина.

Вместе с ней корреспондент «Фонтанки» прождал в ПВЗ до половины первого, но из высшего эшелона власти так никто и не появился. Одновременно с Кристиной, по ее словам, закрыла свой пункт сотрудница из ПВЗ по соседству, но под давлением менеджера тоже вернулась за стойку.



Пункт выдачи на Дальневосточном проспекте — собственность Wildberries. 15 марта здесь одного за другим отпускали довольных клиентов с товаром. Хотя еще днем ранее сотрудники точки примкнули к бастующим — с 12 часов и до самого вечера заказы не выдавали.

— Вчера мы отдувались за всех. Сегодня по всей стране эта акция продлилась, приобрела массовый характер и показала всем, что мы можем так сделать. Руководство было в шоке, но я надеюсь, что какие-то меры примут. По крайней мере, нам уже пообещали, что снизят процент удержания до 40, и пообещали в течение недели списать долги, если мы предоставим доказательства своей невиновности за бракованный и подменный товар, — рассказал сотрудник по работе с клиентами Илья.



Массовости нет

В ПВЗ на Морской набережной, 35, бастовать не стали. В 10 утра 15 марта корреспондента «Фонтанки» за стойкой встретила грустная сотрудница пункта. Лившаяся из динамиков веселая музыка диссонировала с ее поникшим лицом и неряшливыми коробками с неразобранным товаром.



— Пока терпим. Я только после выходных вышла, даже не знаю, сколько с меня снимут за смену. Запасного варианта, куда уйти, у меня нет, вот и ждем, что будет. Может, как-то забастовка повлияет, не знаю, — пожала она плечами.

Не стали лишать клиентов радости шопинга и в ПВЗ на Морской набережной, 31.

— Мы официальные, от Wildberries. В общий чат для информирования руководство написало, чтоб мы не закрывались. Мы и не стали. Хотя даже если бы закрылись, никто бы не заметил — выручка тут низкая, — улыбнулся сотрудник.

Не стал примыкать к акции и следующий пункт — у «Приморской». Здесь царила та же упадническая атмосфера — разбросанные по полу расчехленные коробки с товаром. Настроения наводить порядок у сотрудника не было. С 14 февраля партнерский ПВЗ выставлен на продажу за 1,35 млн рублей. Кроме основной суммы за точку и бизнес, новому владельцу придется ежемесячно платить по 42 тыс. рублей за аренду и коммуналку сверху. За день здесь при хорошем раскладе, судя по объявлению, сотрудник может зарабатывать до 1,8 тыс. рублей: 1,5 тыс. за смену и процент за приемку. Но сегодня на выдаче сам управляющий — сотрудник не так давно уволился, и он вышел заткнуть дыру.



— Зачем мне бастовать? Меня ни за что не штрафуют. Я хочу свои точки открыть, не думаю, что это будет Wildberries, мне важно понимать всю кухню изнутри, — объясняет он.

В ПВЗ на Гашека, принадлежащем компании, оба дня бойко шла выдача товара.

— Видите ли, какая проблема: если закрываться, то нужно закрываться массово. А не так, что один закрылся, а соседи работают. За закрытие пункта будет страдать его руководитель. Массовости нет — не умеют направлять командно. Есть люди, у кого ипотека, кредиты, на другую работу не берут — они будут избегать стычек и не закроются. Я уже 4 года работаю, столько раз видела все эти открытия и закрытия. Как-то было — зарплату задержали. Закрыли массово. Сработало. В этом году так же произошло. Закрытие сумбурно происходит, отследить это тяжело, — поделилась своим мнением менеджер точки.



С чего негодование



В начале марта Wildberries ввела жесткие штрафы, чтобы защититься от мошенничества в ПВЗ. По новой системе полная стоимость дефектного товара вычитается из зарплаты сотрудника пункта выдачи, словно он мог проконтролировать упаковку и отправку со склада, но закапризничал и пустил все на самотек.

Так же наказывают за подмену товара. Например, разворачивает покупатель пакет, а вместо кожаной куртки из него вываливаются грязные протертые штаны. Как они туда попали, в ПВЗ не знают ни сном ни духом — они же получили товар со склада! Но расплачивается за ошибку все равно пункт выдачи.

В компании, по словам сотрудников, объяснили санкции большими издержками, возникающими по вине менеджеров ПВЗ, которые допустили возврат брака или подмену товара. Менеджеры, в свою очередь, распределяют убытки на рядовых сотрудников, вычитая долг из их зарплаты.

Зарплату сотрудник ПВЗ получает ежедневно, за каждую выданную вещь в его фонд оплаты труда начисляется 1 рубль 32 копейки. При интенсивном потоке заказов и получателей по итогам 12-часовой смены в среднем может набежать до 5 тысяч рублей на руки — это с базовой ставкой, которая не зависит от выработки.



— У нас распаковку товаров снимает камера. И если раньше была возможность оспорить брак или подмену у руководства, то буквально недавно этой возможности нас лишили. Моя зарплата с тех пор упала в два раза, — поделилась сотрудница ПВЗ на Васильевском острове.

Влияет на зарплату и рейтинг пункта: поставит клиент низкий балл за обслуживание — ПВЗ понижается в нем, а следом и зарплата. И объяснения, что клиент злился на порванную упаковку и никакого отношения сотрудники пункта выдачи к этому не имеют, не помогут.



До точки кипения дошло, когда объявили: те, у кого баланс отрицательный, вообще не смогут вывести деньги до тех пор, пока он не станет положительным. Чтобы покрыть обязательство перед компанией, сотруднику следовало отработать свои смены «за спасибо». Например, причитается ему за рабочий день 2 тысячи рублей, значит, будь добр, вкалывай пять дней и зарплату не проси.



Оптом — больше

Вообще сотрудничать с Wildberries — дело выгодное, хотя и молодое: до 2020 года компания открывала только собственные ПВЗ. Сегодня маркетплейс предлагает любому желающему «зарабатывать вместе» как на территории России, так и за рубежом. Взаимоотношения с предпринимателем компания скрепляет либо партнерским договором, либо продает ему франшизу (по данным франчайзи — около 600 тысяч рублей), что предполагает несколько разные условия получения прибыли.



Самое главное, от чего зависит доход хозяина ПВЗ, — стоимость товаров, которые он выдает. Количество не имеет значения, хотя, казалось бы, выдача дорогого телефона и пары носков с точки зрения трудоемкости — одно и то же. От этой суммы высчитывается процент, который получает пункт.

Партнер сам находит помещение. В городах-миллионниках оно должно быть площадью от 70 квадратов и еще 30 метров следует предусмотреть под склад. Затем регистрирует юрлицо и оформляет новый ПВЗ строго в соответствии с требованиями компании.

Далее он сам отправляет заявку в компанию, брендирует помещение и активирует пункт. В зависимости от зоны расположения в городе, ПВЗ получает прибыль по тарифу: базовый 2,8%, пониженный 2% или максимальный — 4% от оборота пункта. На карте зоны с максимальным тарифом выделены фиолетовым, они расположены в местах с наибольшим трафиком и считаются приоритетными — если партнер не поскупится на аренду в этой локации, то стабильный денежный поток ему обеспечен.



При обороте 5,5 миллиона, к примеру, вознаграждение партнера по максимальному тарифу составит 220 тысяч в месяц. Из этих денег партнер должен погасить аренду (предположим, 50 тысяч), выдать зарплату сотрудникам (еще 60) и заложить немножко на всякую мелочовку в виде брендированных материалов (еще 20 тысяч). Оставшиеся 90 тысяч, а это 40% от выручки, и будут прибылью партнера. Поиграть с калькулятором можно на сайте компании.

Показатели вполне достижимые. Пример из практики «Фонтанка» нашла на проспекте Испытателей, 9. Там за февраль 2022 года оборот составил 5,7 млн рублей, за январь — 5,2 млн, за декабрь — 8,6 млн, рассказал владелец. Сейчас он выставил точку на продажу и готов отдать за 2,2 млн.

Партнеру, работающему по максимальному тарифу, для поддержки штанов в течение трех месяцев компания будет выплачивать субсидию в общей сумме 360 тыс. рублей и еще подарит фирменную вывеску.



Франчайзи точно так же готовит помещение под ПВЗ сам, но требования к нему менее жесткие — площадь должна быть от 50 квадратов. По-другому считается и прибыль — в Петербурге базовый тариф составляет 3,5%, пониженный — 2,5%. Субсидия тоже ниже — 315 тыс. за три месяца, и только для тех, кто работает по базовому тарифу.

Потолка по прибыли нет. Те, кто успели открыться в первую волну, получали до 1 млн рублей чистой прибыли в месяц, вспоминает один из пионеров рынка в Петербурге. Сейчас показатели уже не те: партнер, владеющий ПВЗ во Фрунзенском районе Петербурга, выдавливает из своей точки максимум 80 тысяч в месяц. Чем больше точек, тем выгоднее сотрудничать с компанией. Владелец ПВЗ на Морской набережной, 39, признался, что у него четыре пункта. Точка на проспекте Испытателей и вовсе принадлежит управляющей компании: она владеет более чем сотней ПВЗ различных брендов, из которых лишь 15 — от Wildberries. Отталкиваясь от эмпирической чистой прибыли в 80 тыс. с одной точки, можно подсчитать, сколько принесут 15.



Санкции для всех одни

Санкции за брак и подмену у партнеров такие же суровые, как и у официалов.

— Перед Новым годом с меня списали 457 тысяч, потом их постепенно возвращали. В итоге вернули около 300, остальные — нет. Якобы товар не нашли, хотя ребята все отправляли. Сейчас мы это все делаем под камерами, но даже это не помогает, — рассказывает партнер компании Елена.

Ее ПВЗ на Будапештской присоединяться к бастующим не стал. Наоборот, 15 марта сотрудники вывесили на двери табличку: «Мы не бастуем, просим не беспокоить по данному вопросу! Работаем стабильно каждый день!» И объяснение тому вполне рациональное — штраф в 4 тыс. рублей за простой.

— Штраф идет реально за все. Заказала женщина 5 платьев, одно взяла, за остальные с нас спишут по 50–70 рублей. Да, это копейки, но из них складывается выручка. 20% за брак — ладно. Но 100% за подмену — это уже слишком. Где-то меняют, а удерживают с нас, — рассказала Елена.



Власти отреагировали на бунт в ПВЗ мгновенно. Данные о нарушении трудовых прав пообещала проверить Генпрокуратура, следят за развитием ситуации в комитете по труду и занятости Петербурга и в Минтруде.

Откликнулись и в Wildberries: 16 марта компания заморозила механизм списаний за подмену товаров и обещала разобраться во всех спорных ситуациях.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

