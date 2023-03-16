Гильермо дель Торо снимет для Netflix своего «Франкенштейна»

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, недавно получивший «Оскар» за своего «Пиноккио», намерен теперь снять боевик. Издание Deadline со ссылкой на свои источники рассказало 15 марта, что артисты Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук», «Человек-паук: Нет пути домой»), Оскар Айзек («Лунный рыцарь», «Дюна») и Миа Гот («Нимфоманка», «Суспирия») находятся на ранней стадии переговоров по поводу съемок в новой картине «Франкенштейн» для Netflix.



Сценарием и съемками займется Гильермо дель Торо. Режиссер уже лично общался с каждым из этих актеров насчет картины, но официальных предложений не делал. В Netflix новость также не комментируют.

