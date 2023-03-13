О чем говорит оскаровский «расклад»: мнение кинокритика

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP/ТАСС Поделиться Поделиться





Оказывается, дедушка «Оскар» ещё может увлечь. В последние годы, кого ни спроси — было стойкое ощущение, что он неважен, оторван от жизни и безнадежно устарел. Да стоит только вспомнить прошлогоднюю церемонию, на которой самым ярким событием была пощечина Уилла Смита Крису Року. Но за минувший жуткий год маятник качнулся в другую сторону.



Нынешнее утро после вручения «Оскара» немного напоминает утро первого января — когда праздник кончился, но осталось его послевкусие. Кому-то признались в любви, кто-то разочарован подарками, ещё кто-то просто хорошо повеселился.



Но вообще если вдуматься — весь смысл оскаровской церемонии как праздника — это своего рода гадание. Не только о том, какой фильм и какой актер победит. В «Оскаре» ещё всегда зашифрован какой-то месседж, который предназначен для всех — не только для тех, кто любит кино. И выбирают — по крайней мере, в главных номинациях — те работы, которые этому месседжу созвучнее. Невозможно, и не стоит — чтоб не расстраиваться зазря — «Оскар» воспринимать как чисто киноведческое состязание, чьё мастерство рафинированней.



Наверное, поэтому статуэтки раздавали так бескомпромиссно: кому-то всё, а кому-то — извините… Тут есть своя логика. Обошли, вопреки ожиданиям многих, «Фабельманов» Спилберга, блестящее возвращение мэтра с историей своего детства. Эта сага, возможно, для нынешнего дня оказалась слишком уж ностальгической и слишком частной, замкнутой в своем мире прошлого. Потому же, возможно, не удостоили ни статуэточкой «Элвиса» База Лурмана — блестящий, даже слишком блестящий ретро-косплей-капустник.



Фото: кадр из фильма/kinopoisk.ru Поделиться Поделиться





По противоположной причине ни статуэточки не досталось «Тар» Тодда Филда и «Банши Инишерина» Мартина Макдоны: это, напротив, слишком мизантропические, слишком жестокие, слишком насквозь пронзающие картины, сияющие, как хирургическая сталь. Сейчас так, похоже, нельзя — людям и без того тяжело, а уж когда страданиям не находится исхода и объяснения — это вызывает отторжение.



А вот как раз «Кит», тяжелый (простите за каламбур), но не безнадежный, доставил статуэтку прямо в руки Брэндану Фрэйзеру как лучшему актеру, как раз и изобразившему на экране страстное желание преодолеть одиночество и изоляцию.



Фото: кадр из фильма/kinopoisk.ru Поделиться Поделиться





Безоговорочными фаворитами церемонии стали «Все, везде и сразу» и «На западном фронте без перемен». Со второй картиной, слишком перекликающейся с трагедиями сегодняшнего дня, все понятно: она не могла не отозваться в умах, да и фильм действительно проникновенный.



А «Все, везде и сразу» — это удивительный случай. Создатели, Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, рискнули создать что-то действительно странное — комикс о приключениях эмигрантки из Китая, владелицы прачечной — в параллельных вселенных. И все же угодили консервативным вкусам жрецов Академии. Обычно такие чересчур авторские работы обходят стороной. Но здесь звезды сошлись, как надо: три актерские награды, режиссерская и главная — за лучший фильм!..



Фото: кадр из фильма/kinopoisk.ru Поделиться Поделиться





Кажется, дело вот в чем. Это одновременно фильм о семейных ценностях — но ставкой в нём заявлена вся жизнь в мире. Это и комедия, и фантастика, и азиатский боевик, и мелодрама — то есть квинтэссенция кино. И к тому же он безоговорочно оптимистичен в своём посыле: необходимо сражаться за своих близких, даже если все вселенные против тебя. Такое созвучно классическому американскому мифу — и наверное, особенно обостренно близко в нынешний год.

Этим же причинам можно было бы приписать и «Оскары» за лучшие визуальные эффекты и лучший звук — новому «Аватару» и новому «Топ Гану»: двум ярким, воинственным фильмам. Но не будем слишком уж далеко заходить, пытаясь угадать причины их успеха. Наверняка академики и сами не продумывали это настолько глубоко.

В то же время они постарались соблюсти и некоторый баланс. Выдали «Оскара» за лучший документальный фильм картине Дэниэла Роэра «Навальный» — и это абсолютно понятное символическое решение. Но в то же время Академия не разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на церемонии с политической речью. Для киноиндустрии это оказалось слишком уж прямым вызовом, и некоторый эскапизм всё-таки возобладал: мол, кино — это всё же искусство, фантазии на тему. «Сны, которые ты не забываешь», — как говорит героиня Мишель Уильямс в спилберговских «Фабельманах».



В этот раз в измученном убийствами мире приснились сны о преодолении изоляции. О потребности соединиться, встретиться, что-то сказать друг другу. Даже если из этого ничего не выйдет.

Федор Дубшан, специально для «Фонтанки.ру»

