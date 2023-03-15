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    Правовые дискуссии

    12 Апреля — правовая дискуссия «Налоговое право»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает принять участие в дискуссии для представителей бизнеса, юристов и судей.

    В программе дискуссии:

    • Основные претензии налоговых органов, предъявляемые в ходе проведения выездных налоговых проверок

    • Единый налоговый счет и новые информационно-аналитические инструменты ФНС России

    • Судебная практика по дроблению бизнеса

    • Мораторий на налоговые проверки малого и среднего бизнеса

    • Примирительные процедуры и реструктуризация налоговой задолженности

    • Налоговый комплаенс

    • Судебная практика по налоговой реконструкции

    Модератор: Павел Горошков, деловой журналист.

    По результатам дискуссии запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру» и размещение видеотрансляции на Youtube канале «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Елизавета Соломина, e.solomina@fontanka.ru, +7(904)337–79–09

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