12 Апреля — правовая дискуссия «Налоговое право»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает принять участие в дискуссии для представителей бизнеса, юристов и судей.
В программе дискуссии:
• Основные претензии налоговых органов, предъявляемые в ходе проведения выездных налоговых проверок
• Единый налоговый счет и новые информационно-аналитические инструменты ФНС России
• Судебная практика по дроблению бизнеса
• Мораторий на налоговые проверки малого и среднего бизнеса
• Примирительные процедуры и реструктуризация налоговой задолженности
• Налоговый комплаенс
• Судебная практика по налоговой реконструкции
Модератор: Павел Горошков, деловой журналист.
По результатам дискуссии запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру» и размещение видеотрансляции на Youtube канале «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Елизавета Соломина, e.solomina@fontanka.ru, +7(904)337–79–09