В Сочи реке вернули название Херота. Весёлое имя ей дали на время

В Сочи реку Хороту переименовали в Хероту — так её называли раньше. Об этом 14 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.



Река протекает в Адлерском районе. Рядом с дорожным указателем «Река Херота» ранее активно фотографировались приезжие, но в 2020 году достопримечательность пропала. Из-за обращений граждан и краеведов водному потоку дали другое наименование. В минувший понедельник местные рассказали, что весёлый указатель вернулся.

В администрации отметили, что указатель привели в соответствие с «реестром наименований географических объектов ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». Изменение произошло в ходе планового мониторинга «проекта организации дорожного движения трассы А-147», которая проходит через Сочи.