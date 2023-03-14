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    В Сочи реке вернули название Херота. Весёлое имя ей дали на время

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    В Сочи реку Хороту переименовали в Хероту — так её называли раньше. Об этом 14 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

    Река протекает в Адлерском районе. Рядом с дорожным указателем «Река Херота» ранее активно фотографировались приезжие, но в 2020 году достопримечательность пропала. Из-за обращений граждан и краеведов водному потоку дали другое наименование. В минувший понедельник местные рассказали, что весёлый указатель вернулся.

    В администрации отметили, что указатель привели в соответствие с «реестром наименований географических объектов ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». Изменение произошло в ходе планового мониторинга «проекта организации дорожного движения трассы А-147», которая проходит через Сочи.

    «Продолжается процесс внесения изменений в данный федеральный реестр для закрепления правильного названия — Хорота», — добавил собеседник агентства.

    Ранее старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных проблем ФГБУН «Сочинский научно-исследовательский центр РАН» Андрей Кизилов заявил, что на картах генштабов времён Кавказской войны чётко различимо название реки Хорота. Кроме того, известный абхазский этнограф XIX века Соломон Званба в своём труде «О Гагре и Джигетах» называл четыре «главные реки в землях джигетов»: «первая — Хоста, вторая — Худапсе, третья — Хорота, четвертая — Мдзымта».

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    СочиРекаКраснодарский край
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