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    Вторая неделя марта в Петербурге оказалась более снежной, чем новогодняя

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    За семь дней с 6 по 12 марта в Петербурге намело более 22 сантиметров снега. Неделя оказалась более богатой на осадки, чем новогодняя, отметили в комитете по благоустройству. Больше всего снега снова навалило в выходные: почти 9 сантиметров за два дня.

    В понедельник, 13 марта, дорожники продолжают устранять последствия снегопада, в частности вывозят снежные массы, сформированные в валы по краям дорог. За минувшие сутки с петербургских улиц отправили на утилизацию почти 21 тысячу кубометров снега, сообщили в пресс-службе комитета. За неделю на «снежные» пункты вывезли 104 тысячи «кубов». А ведь скоро обещают оттепель.

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    Сегодня петербургские улицы от снега чистят 863 машины и 1018 специалистов ручного труда, почти 8 тысяч дворников убирают дворы, а на территориях зеленых насаждений работают 257 машин и 918 специалистов садово-парковых предприятий. Вопросы и обращения по уборке улиц принимает круглосуточная дежурная служба комитета по благоустройству по телефону 314-60-13. Номера «горячих линий» подведомственных предприятий опубликованы на сайте ведомства.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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