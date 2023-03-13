Главный синоптик Петербурга: Скоро придёт настоящая весна

Зима заканчивается, констатирует 13 марта главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.
«Сегодня последний морозный день, предстоящей ночью последний зимний снег. А уже с завтрашнего дня наступает весенний период, и начинается сразу с довольно высоких дневных температур», — предсказывает синоптик.
Плюс 5–7 во вторник и среду не экстремально тепло, в прошлые годы в эти дни бывало и 11–12, «но все же первая теплая погода». А затем наступит «настоящий весенний период». Впрочем, он будет полностью зависть от циклонов и антициклонов. Так что осадки тоже вероятны — дождь, иногда со снегом.
«Дневная температура воздуха постоянно положительная, в дни с солнцем может достигать и значений выше +5…+8 гр. Но вот ночи еще будут холодные, это же март, так что отрицательные температуры часто могут повторяться даже в центре города», — резюмирует Колесов.
Напомним, в минувшие выходные в Петербург заглянула такая зима, которой не было на протяжении всего холодного сезона. Мощный снегопад с метелью обрушился на город в субботу, за сутки выпало 10 мм осадков — 29 % от месячной нормы, а к воскресному утру высота снежного покрова достигла 32 см — это самый высокий показатель за зиму.