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    Под Петербургом есть места, где 79 см снега. В прогнозе — плюс 8, но зима будет жить под нашими ногами

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    Погодные итоги первой декады марта подвёл главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Она была по-зимнему холодная, и даже в ближайшие дни, когда начнётся фактическая весна, зима будет сохраняться по крайней мере на асфальте — в виде гололедицы.

    «В отличие от прошлых лет среднесуточная температура воздуха даже в Санкт-Петербурге постоянно держалась отрицательной. Среднюю температуру -3,6 градусов в первой декаде марта можно сравнивать из ближайших лет только с 2018 да 2013 годами», — отмечает Колесов.

    На всей территории Ленобласти к концу первой декады марта, как обычно и бывает, установился максимальный снежный покров. В Петербурге его высота впервые за зиму превысила 30 сантиметров, достигнув 12 марта максимума — 32 сантиметра. На востоке Ленинградской области уровень снега — до 50–79 сантиметров, на Карельском перешейке — до 60–63, на юго-западе области — от 30 до 50 сантиметров.

    Уже завтра, когда придёт мощная волна тепла, снежный покров начнет разрушаться. В Петербурге помогут осадки — будет очень мокро, и все сугробы потекут. Что касается температуры, по словам Колесова, «в прогнозе на завтрашний день в Санкт-Петербурге решили дать +6…+8 градусов».

    «Еще один неблагоприятный момент в этот переходный период, пока солнце окончательно не подсушит асфальт, это гололедица на тротуарах в центре города. Днем при положительной температуре снег будет таять и течь, а ночью при отрицательной замерзать», — предупреждает синоптик.

    Три зимних месяца в Петербурге, напомним, были довольно тёплыми, но не рекордными. Синоптики насчитали 38 дней с оттепелью. Солнце светило всего 51,9 часа. Посвящённый зиме фоторепортаж смотрите на «Фонтанке».

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