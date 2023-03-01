Пережили. Месяц оттепели и пару дней солнца: посмотрите, каким был Петербург этой зимой

Солнца этой зимой в Петербурге почти не было, однако фотографам «Фонтанки» повезло не только застать его, но и запечатлеть. И не только солнце. Все погодные сюрпризы этой зимы – в нашем фоторепортаже.



Декабрь начинался вполне зимним. Город присыпало снегом, а легкий мороз не давал ему растечься по дорогам бесформенной коричневой массой. Казалось, что и к концу месяца Петербург останется белым. Но природа преподнесла неприятный сюрприз. Как итог – дождь на Новый год со всеми вытекающими в виде гололедицы.

