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    Пережили. Месяц оттепели и пару дней солнца: посмотрите, каким был Петербург этой зимой

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    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    Солнца этой зимой в Петербурге почти не было, однако фотографам «Фонтанки» повезло не только застать его, но и запечатлеть. И не только солнце. Все погодные сюрпризы этой зимы – в нашем фоторепортаже.

    Декабрь начинался вполне зимним. Город присыпало снегом, а легкий мороз не давал ему растечься по дорогам бесформенной коричневой массой. Казалось, что и к концу месяца Петербург останется белым. Но природа преподнесла неприятный сюрприз. Как итог – дождь на Новый год со всеми вытекающими в виде гололедицы.

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    Всего, как рассказал в первый день весны главный синоптик Петербурга Александр Колесов, за три месяца было 38 (!) дней с оттепелью. Рекордсменом стал как раз январь – метеорологи зафиксировали 17 теплых дней. Результатом стали фирменные глубокие лужи, в которых местами смело можно было устраивать заплыв. Если не в дайверском костюме (для водных процедур в купальниках все же было прохладно), то хотя бы на первом подвернувшемся плавстредстве. Снег тоже был, но совсем немного.

    Кстати, месяц был настолько теплым, что на Крещение был установлен температурный рекорд, а в городе сократили количество купелей из-за недостатка льда.

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    Февраль ознаменовался температурными качелями, метущим снегом, сдувающими с ног ветрами и совсем-совсем редким солнцем. Александр Колесов отмечает, что всего за три месяца солнце светило 51,9 часа. Единственное утешение – это не рекорд Петербурга. В 2009-м солнце показывалось лишь на 26,8 часа. Немногим счастливчикам удалось увидеть солнечный свет воочию.

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    Прогноз на начало весны в Петербурге пока не утешительный. В марте традиционно тепло не бывает, но месяц собирается продолжить тенденции зимы. Это значит, что погода будет непостоянной и с «температурными качелями» и прочими капризами природы.

    Подробнее о прогнозе на первый месяц весны читайте здесь.

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

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