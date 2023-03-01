Характер погоды — крайне изменчивый. За небо над Петербургом поборются циклоны и поля высокого давления

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





Зима в Петербурге выдалась разнообразной, и весна продолжит эту тенденцию. Непостоянство и «температурные качели» ждут нас в марте. Об этом «Фонтанке» сообщила 1 марта ведущий синоптик группы долгосрочных прогнозов отдела прогнозов Гидрометцентра СПб Наталья Мироничева.



Климатические нормы в марте Климатические характеристики марта для Петербурга, по её словам, таковы: среднемесячная температура ещё отрицательная и составляет в норме 1 градус мороза, что на 4 градуса выше, чем в феврале. Причём в первой декаде норма — минус 2,9 градуса, а в третьей, когда солнца всё больше, — уже плюс 0,8 градуса. Месячная сумма осадков — 35,4 мм. Суммарная продолжительность солнечного сияния — 121 час. Самая низкая температура, зафиксированная в марте, составила минус 29,9 градуса, и произошло это 22 марта 1883 года. До 29 градусов мороза температура понижалась 16 и 18 марта 1942 года. А самая высокая мартовская температура отмечена не так давно, 17 марта 2015 года, — плюс 15,3 градуса.



Прогноз на март В этом году, по данным Гидрометцентра Санкт-Петербурга, среднемесячная температура первого весеннего месяца будет близка к норме, а сумма осадков незначительно превысит норму.

Причины погоды «В марте погодные условия в наших районах будут формироваться под попеременным воздействием циклонов и полей повышенного давления, вследствие чего ожидается крайне изменчивый характер мартовской погоды. Температурные колебания в течение месяца также будут весьма ощутимыми», — отмечает Наталья Мироничева.



В первой декаде, по её прогнозу, будет преобладать слабо и умеренно морозная погода: минус 1–6 днём и минус 4–9 градусов ночью, изредка до минус 10–12. Во второй и третьей декадах температура поднимется выше нуля: плюс 1–6 градусов в дневные часы и слабый минус по ночам.

Прошедшая зима, как уже рассказывали синоптики, оказалась тёплой, осадков было больше нормы, а солнца — меньше. Подробности читайте на «Фонтанке».

